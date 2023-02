Terzic pronto a prendersi la fascia. Da valutare le condizioni di due esterni

La Nazione si concentra sulla probabile formazione in vista del derby toscano contro l’Empoli. I titolari scesi in campo all’Estadio Municipal di Braga hanno svolto prevalentemente lavoro in palestra e con gli azzurri è prevista una sorta di turnover visti i numerosi impegni ravvicinati.

Domani potrebbe esserci una chance dal 1′ per Terzic in uno dei due ruoli di esterno difensivo, così come per Barak a centrocampo. Da valutare le condizioni di Brekalo e Sottil, mentre il rebus centravanti è ancora da sciogliere: chi giocherà tra Cabral e Jovic?