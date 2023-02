Terzic underrated

Underrated. Alias: sottovalutato. Aleksa Terzic ha dimostrato ancora una volta che quando entra in campo ci mette l’anima e lo fa bene. Contro il Braga entra a inizio secondo tempo e si posiziona a destra, al posto di un già ammonito Dodo. Corre, sgomita, crossa, tira, ci prova. Il pallone tagliato per il pareggio (poi incredibilmente annullato a Cabral) è poesia pura, bellissimo. E lo fa a piede invertito. Poi un’altra sgasata: ne salta uno, due, tre, prende velocità e ci prova. La palla finisce altissima sulla traversa, ma il Franchi esplode in un applauso convinto.

In conferenza stampa Italiano gli ha fatto i complimenti per la prestazione e per la disponibilità che ha. Un abbraccio, quello tra i serbo e l’allenatore viola dopo il gol del pareggio pieno di orgoglio, per un giocatore che era sul piede d’addio sia in estate che a gennaio, ma alla fine è rimasto a Firenze. E si potrebbe rivelare una delle armi in più. Arrivato tra una proprietà e l’altra, in sordina. L’ultimo colpo del Corvino che fu. Un altro serbo che a Firenze va tenuto d’occhio.