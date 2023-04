Terzic: “Vogliamo arrivare in finale e vincere la Conference: lasceremmo una bella eredità alla Fiorentina. Un’opportunità che non possiamo perdere”

Aleksa Terzic, terzino sinistro della Fiorentina, è intervenuto sul sito della UEFA a pochi minuti dall’inizio della sfida al Lech Poznan. Ecco cosa ha detto:

“Vogliamo arrivare in finale e vincere la coppa, penso che sarebbe una bella eredità per il club perché è tanto tempo che non vinciamo trofei. Sarebbe un bel ricordo per me e per i miei compagni di squadra, oltre che per la società. Questa è un’opportunità che non dobbiamo perdere, ma serve fare del nostro meglio per vincere questa competizione e raggiungere il nostro obiettivo”.