Terzo posto in Nations League per l’Italia di uno spento Retegui: Chiesa firma il successo contro i padroni casa della competizione. Minuti finali anche per Zaniolo

E’ finita 3-2 dopo ben 9 minuti di recupero nella ripresa. La Nazionale italiana di Roberto Mancini chiude al terzo posto nella Nations League in Olanda. Contro gli Orange, gli Azzurri sono passati in vantaggio per 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Dimarco e Frattesi.

Nella ripresa, Bergwijn ha accorciato le distanze, fino alla terza rete dell’ex Fiorentina Federico Chiesa. A poco è servito il gol del romanista Wijnaldum, se non per il 3-2 finale.

Da segnalare una prova abbastanza opaca di Mateo Retegui, centravanti del Tigre che piace molto alla Fiorentina. Pochi palloni giocati e tenuti all’interno di una sfida in cui partiva titolare. Insieme a lui si è visto anche Nicolò Zaniolo, subentrato negli ultimi scampoli di gara, senza riuscire però ad incidere.