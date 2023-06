Testa a Praga, guardando l’Inter e aspettando notizie dalla Uefa…

Italiano ieri a Reggio Emilia ha schierato una formazione mista. Qualche titolarissimo in campo dall’inizio e qualche altro a gara in corso. Ne viene fuori un controllo più o meno costante del gioco, condito, qua e là, dalle solite leggerezze e da qualche scelta sbagliata.

Poi, come sottolinea il Corriere Fiorentino, ci ha pensato Saponara, prima del sigillo di Gonzalez. Una perla assoluta quella del numero 8, per dare il via all’operazione Praga. Nel frattempo, i viola tiferanno Inter e attenderanno buone notizie dalla UEFA nei confronti della Juventus, con l’ottavo posto che potrebbe comunque voler dire Europa.