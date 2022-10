Testa già al campionato, ma Italiano non recupera i suoi esterni. I rientri rischiano di slittare

Dopo la vittoria contro l’Istanbul Basaksehir, la Fiorentina si prepara già alla prossima sfida, in Serie A contro lo Spezia. L’allenamento di scarico di stamattina non riporta novità così eclatanti, come riporta Radio Bruno Toscana. Le uniche note di rilievo sono state già ampiamente preannunciate, ovvero le indisponibilità di Nico Gonzalez e Riccardo Sottil.

Nessuno dei due è riuscito a recuperare, anzi: entrambi rischiano di rimanere fuori fino al 13 novembre, giorno di Milan-Fiorentina, ultimo impegno prima della maxi-sosta per il Mondiale. Assenze pesanti per Italiano, che sugli esterni deve fare affidamento su Ikoné e Kouamé.