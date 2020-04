Thereau: “Non ho ancora deciso cosa fare dopo la scadenza del contratto. Lo scudetto spero lo vinca la Lazio”

In una diretta Instagram organizzata dalla società USD Rivoli ha parlato l’attaccante della Fiorentina Cyril Thereau. Queste le parole del giocatore francese: “Il mio contratto scadrà a breve, ma sto ancora riflettendo su cosa fare. Niente è deciso. Il numero 77 lo indosso per mio fratello: 77×11. Pioli è stato uno degli allenatori più importanti per me, è una persona splendida. Scudetto? Spero vinca la Lazio, anche se alla fine lo vincerà ancora la Juventus. Sono abituati a vincere certi partite anche se la Champions League può distrarre”.