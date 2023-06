Thiago Motta crede nell’ottavo posto: “Vogliamo chiudere bene facendo risultato a Lecce. Futuro? Non mi è arrivata nessuna richiesta, devo ancora vedermi con Saputo”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto alla vigilia dell’ultima partita di campionato dei rossoblù contro il Lecce. Fra l’ambizione dell’ottavo posto ai danni della Fiorentina e le indiscrezioni sul suo futuro, l’ex PSG ha risposto così:

“Vogliamo concludere bene facendo una grande gara e risultato a Lecce. La cosa più importante è il progetto tecnico che abbiamo iniziato quest’anno, la mia priorità è la priorità del club. Oggi sono concentrato solo sulla partita di Lecce, sarebbe fantastico concludere l’anno con i risultati dalla nostra parte”.

E sulle indiscrezioni sul suo futuro: “A me non è arrivata nessuna richiesta quindi non metterò nulla sul tavolo col presidente da questo punto di vista. Dobbiamo ancora incontrarci col presidente: in questo momento non posso dire molto. Con Saputo condivido la soddisfazione per quanto fatto quest’anno e le ambizioni per il futuro”. Per continuare a lavorare insieme, però, ci deve essere chiarezza“.