Thiago Motta: “Il Bologna non vinceva a Firenze da tredici anni, c’è grande soddisfazione. I viola…”

Il tecnico del Bologna Thiago Motta, ha parlato così in conferenza stampa al termine del match del Franchi: “E’ stata una vittoria di gruppo, il Bologna non vinceva a Firenze da tredici anni. La Fiorentina ha cercato di tenerci bassi mettendo tante palle in area. Abbiamo fatto allenamenti importanti e la mia squadra ha meritato il risultato che è arrivato stasera”.

Poi ha proseguito: “Sono felicissimo per i ragazzi, sono loro i veri protagonisti di questo bellissimo gruppo”.