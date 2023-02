Thiago Motta: “La Fiorentina è una grande squadra, gli attaccanti possono fare la differenza. Arnautovic non ci sarà”

L’allenatore del Bologna Thiago Motta, in vista della sfida contro la Fiorentina (domenica alle ore 18) ha parlato in conferenza stampa: “La Viola è indubbiamente una grande squadra, che ha giocatori di spessore in attacco: possono fare la differenza. Come preparare la sfida? Il Bologna dovrà essere pronto sulle seconde palle, perché loro applicano il pressing alto e non ti lasciano giocare con serenità. Proveremo ad attaccare la profondità sui centrali”.

Sugli indisponibili in casa rossoblù: “Arnautovic non ci sarà a Firenze: non è ancora a disposizione. Medel e De Silvestri? Neanche, forse rientreranno nella gara contro il Monza“.