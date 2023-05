Thiago Motta: “Se Arnautovic ricevesse un’offerta da una squadra che gioca in Europa o che punta ad andarci, dovrebbe accettare subito”

Quello di Arnautovic è stato uno dei principali nomi accostati alla Fiorentina la scorsa estate, quando la società viola cercava un nuovo attaccante. Sul giocatore austriaco si è espresso il suo allenatore al Bologna Thiago Motta: “Non abbiamo nessun problema personale, quando non gioca è semplicemente per scelta tecnica. Quanto al suo futuro, dato che ha 34 anni, dovessero arrivargli delle offerte da squadre che magari puntano all’Europa o già ci giocano gli direi di accettare. Si tratterebbe di una grande opportunità per lui e sarebbe giusto che la cogliesse”.