Thiago Silva: “Non volevo andarmene dal Psg, la società ha deciso per me”. Commisso potrebbe provarci davvero?

Ipotesi Fiorentina sfumata per Thiago Silva? Forse non del tutto. O quantomeno, è ormai certo che il brasiliano non rimarrà al PSG e andrà quindi in cerca di una nuova squadra. A dichiararlo è stato proprio lui ai microfoni di AFP: “Cerco di pensare alle cose che devo fare e agli obiettivi della squadra. La decisione sul mio futuro? Non dipenderà da me, dipenderà dalla società. La verità è che non volevo andarmene, ma la decisione è stata già presa”. Chissà se Commisso, soprattutto se dovesse partire uno tra Milenkovic e Pezzella, penserà davvero a fare la grande offerta all’ex difensore del Milan.

