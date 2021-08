Tic tac esterno: La Fiorentina lascia segnali discordanti

Tic tac, tic tac. L’orologio scorre e il tempo per acquisti e cessioni è sempre più stretto. Un discorso che ovviamente non vale solo per la Fiorentina ma per tutte le squadre del nostro continente.

Ma a noi ovviamente interessano le vicende di casa viola. E allora diciamo che la rincorsa all’esterno c’è. La pista Berardi è molto complicata, forse troppo. Orsolini invece è più ‘abbordabile’ rispetto al collega del Sassuolo.

Ma a sorpresa ecco anche spuntare piani alternativi. Dalla Colombia rilanciano su Munoz (Odriozola potrebbe essere spostato più in avanti qualora arrivasse il giocatore dal Genk). Mentre dalla Spagna c’è la voce Collado.

In uscita attenzione alle sorti di Amrabat che ha richieste da parte di altre squadre, più altri movimenti che possiamo definire minori.

Tutto questo però mentre arrivano segnali discordanti da parte del club. Per inciso: i dirigenti continuano a ripetere che il mercato gigliato potrebbe essere chiuso qui. Poi però ci sono incontri con altre società e dirigenti, colloqui e quant’altro. Quindi è probabile che si sia davanti ad un bluff. Un qualcosa di classico in questi momenti così delicati.