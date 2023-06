Tifosi del Torino contro Juventus e FIGC: “Il legame è indegno. Senza vergogna e senza ritegno”

In questi minuti il Torino di Ivan Juric sta disputando l’ultima partita di campionato tra le mure amiche dell’Olimpico di Torino: i granata sono in campo contro l’Inter di Simone Inzaghi per giocarsi l’ottavo posto con la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Un posto che, considerata la sempre più probabile esclusione della Juventus dalle prossime competizioni europee, potrebbe valere l’accesso alla prossima Conference League.

E proprio in quest’occasione i tifosi granata hanno voluto commentare quanto avvenuto in settimana, ovvero il patteggiamento da parte della Juventus per il caso Plusvalenze. Nei primi minuti della sfida contro i nerazzurri in curva Maratona è apparso uno striscione contro il club bianconero e la Federcalcio: “M***e e FIGC: il legame indegno. Senza vergogna, senza ritegno”.