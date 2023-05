Tifosi della Fiorentina in attesa fuori dallo stadio. Non ci sarà nessun corteo organizzato – FOTO FN

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Basilea–Fiorentina, e sono già tantissimi i tifosi viola arrivati. La polizia svizzera ha dirottato tutti i pullman in varie zone della città vicino allo stadio, e così anziché un corteo unico ce ne sono stati più piccoli con tifosi viola che andavano verso il St. Jakobs Park autonomamente.

In questo momento – secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com – circa 200 si trovano fuori dal settore ospiti chiusi da cordoni di poliziotti, e dovranno quindi aspettare lì l’apertura dei cancelli. I tifosi che si trovano in centro possono dunque avviarsi verso lo stadio, dal momento che non ci sarà nessun corteo organizzato.

AGGIORNAMENTO: secondo quanto raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, in questo momento si stanno riscontrando degli scontri con la polizia con tanto di lancio di pallini. Idranti sui tifosi della Fiorentina.