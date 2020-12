Tifosi-Fiorentina: Va in scena un confronto quasi per caso. Lo scatto in avanti richiesto

Un confronto avvenuto praticamente per caso. E’ quello che c’è stato ieri sera tra una delegazione di giocatori e dirigenti della Fiorentina e un gruppo di tifosi viola che si trovava in zona stadio, davanti al centro sportivo, per attaccare uno striscione.

Un colloquio nel quale sono stati utilizzati toni decisi, ma senza momenti di tensione tra le parti. Il tifo organizzato viola ha chiesto alla squadra prestazioni all’altezza della situazione e uno scatto in avanti rispetto a quanto fatto vedere nel corso di questa stagione. Per quanto possibile è stato garantito anche il supporto alla compagine allenata da Prandelli.

La posizione in classifica preoccupa tutti in questo momento ed è questo l’aspetto sul quale concentrarsi maggiormente.