Tino Costa non ci pensa proprio ad appendere gli scarpini al chiodo: altra avventura nella B argentina

Insieme a Benalouane fu reso emblema del fallimentare mercato di gennaio 2016, quando la Fiorentina era in lotta per lo scudetto e non rafforzò l’organico di Paulo Sousa: ai tempi Tino Costa aveva appena compiuto 30 anni ed era di fatto all’ultima esperienza di un certo livello. Appena 7 presenze, senza lasciare il segno per l’argentino che poi tornò in patria. Per il classe ’85 però non è ancora il momento di dire stop con il calcio giocato ed è ufficiale infatti il suo passaggio dal San Martin de Tucuman al Deportivo Moron, nella seconda serie argentina.