Tiribocchi: “Se alla Fiorentina avessero dato a Cabral la fiducia che hanno dato a Jovic, il brasiliano sarebbe ora un altro giocatore”

L’ex attaccante e opinionista di DAZN Simone Tiribocchi a parlato a Radio Bruno, intervenendo sull’attuale situazione della squadra di Vincenzo Italiano: “Secondo me se a Firenze avessero dato a Cabral la fiducia che hanno dato a Jovic, adesso parleremmo di un altro giocatore. Il gioco di Italiano là davanti vuole una punta di peso.

La chiave di questa Fiorentina per me rimane Italiano. Fossi in lui, però, farei del turnover in Serie A rispetto alle coppe. Le sue mosse ieri hanno funzionato. Se rientrano gli esterni e le punte cominciano a segnare, è una buona squadra”.