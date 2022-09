Tiribocchi: “Se la Fiorentina è tornata tra le big è grazie a Italiano. Cabral meriterebbe più fiducia”

L’ex attaccante Simone Tiribocchi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “È merito di Italiano se la Fiorentina è tornata tra le big. Le avversarie lo sanno e la affrontano di conseguenza. La manovra offensiva non è lenta, semplicemente se gli avversari fanno densità nel mezzo l’unica cosa che puoi fare è andare sugli esterni. Jovic? Deve avere il tempo di conoscere il gioco di Italiano, che è diverso dalle sue caratteristiche”.

E poi sempre su Jovic ha aggiunto: “L’attaccante, come il portiere, ha bisogno di continuità e non deve avere paura di perdere il posto appena sbaglia. Certo che anche Cabral meriterebbe più fiducia, ma mi fido del mister che vede i giocatori ogni giorno. Non credo che questi due giocatori siano adatti per giocare in coppia”.