Toccata e fuga in America per Commisso che spera di tornare con la Fiorentina in due finali

Ora viene il bello, con il finale di stagione e la Fiorentina impegnata nei due fronti delle coppe e nel rimediare a una prima parte di campionato pessima: il presidente Rocco Commisso ha deciso quindi di tornare in America ma solo per un breve periodo, un mese e mezzo circa come annunciato post vittoria sul Sivasspor. Tra fine aprile e inizio maggio il ritorno a Firenze per assistere al finale di stagione, sperando di trovare il gruppo di Italiano in due finali, quella di Coppa Italia con la gara di ritorno in programma il 25 aprile. E magari con un cammino portato avanti in Conference, dove le semifinali sono previste tra l’11 e il 18 maggio.

Poi, scrive Repubblica, ci sarà tempo e modo per il presidente di seguire anche le annose questioni di Viola Park e restyling del ‘Franchi’.