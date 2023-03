Toccata e fuga in Marocco per Amrabat: poche ore in patria e poi testa alla Conference

Protagonista ieri sera con il Milan a centrocampo, come lo sarà giovedì nel match di andata degli ottavi di Conference contro il Sivasspor, Sofyan Amrabat ieri è “scappato” da Firenze al termine della gara. Una toccata e fuga in Marocco, dove si è ritratto via social allo Stadio Moulay Abdallah di Rabat. Un salto in patria per sfruttare il giorno libero e poi testa alla gara con i turchi, che potrebbe alimentare le speranze di trofeo per la Fiorentina.