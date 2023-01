Toci: “Felice per il gol che mi mancava da un po’ di tempo. Oggi era importante reagire alla sconfitta di Lecce”

Eljon Toci, giocatore della Fiorentina Primavera in gol contro il Napoli, ha parlato così ai canali ufficiali del club dopo il triplice fischio: “Oggi era importante reagire alla sconfitta di Lecce. Io personalmente cercavo il gol, che mi mancava da un po’, e sono contento di averlo trovato. Segnare ti dà l’autostima giusta per riuscire in meglio in tutte le giocate che fai. Ovviamente prima di tutto cerco di aiutare la squadra, perché solo vincendo poi arrivano le soddisfazioni”.