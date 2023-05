Toci: “Il mio obiettivo è quello di giocare nella Prima Squadra viola. Con Bianco è nata un’amicizia bellissima”

L’attaccante e capitano della Fiorentina Primavera Eljon Toci ha parlato ai canali ufficiali viola nel format Viola Youth. Queste le sue parole: “Ho iniziato a dare i primi calci al pallone a 6 anni. A 16 anni sono stato aggregato in prima squadra al Sudturol, poi da lì son passato alla Fiorentina. Sono qui da 3 anni, è stato un bel percorso. La Primavera ti dà l’occasione di crescere personalmente, mentre tra i grandi (in Serie C ndr) c’è poco spazio, non hai modo di concentrati sulle tue lacune tecniche.

In questi anni ho vinto tante coppe alla Fiorentina. Aquilani? Mi responsabilizza, ma lo fa più con tutti i più grandi. Mi dice di tenere alta la squadra con i miei movimenti. Quando mi ha fatto capitano gli ho detto che non sarei cambiato e così è andata. L’obiettivo mio e dei ragazzi della Primavera è quello di giocare per la prima squadra, ma voglio anche esordire con la Nazionale maggiore albanese. Il primo compagno che ho incontrato qui a Firenze è stato Bianco, è nata una bellissima amicizia. Viviamo insieme, nonostante abbiamo orari differenti visto che lui è in Prima Squadra. Il Viola Park è qualcosa di incredibile e lo sarà anche per le generazioni future. Ne ho visti di centri sportivi, ma come questo mai”