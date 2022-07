Toh, chi si rivede. Rasmussen riabbraccia la Fiorentina. Ma per quanto?

L’investimento di quasi 4 anni fa purtroppo non ha pagato, e Jacob Rasmussen è rimasto soltanto in senso lato un calciatore della Fiorentina. Il mancino danese classe ’97 ha un contratto fino al Luglio del 2024, e dopo due anni di prestito al Vitesse ha fatto ritorno in viola. Sono 5 i gettoni in maglia gigliata per l’ex Empoli, tutti con la Primavera. Dopo qualche mese di spola tra prima squadra e formazione giovanile, da Gennaio 2020 Rasmussen ha giocato prima in Germania e poi in Olanda.

Il Vitesse punta a trattenere il calciatore viola, come confermato qualche mese fa dal tecnico Letsch: “Jacob ha giocato l’ultimo anno e mezzo ad alto livello al Vitesse. È uno dei migliori difensori dell’Eredivisie. Io e tutto il club siamo soddisfatti al 100% delle sue prestazioni fino ad ora e naturalmente faremo del nostro meglio per tenerlo qui. Ma penso che sia pronto per un campionato di alto livello nella prossima stagione e dobbiamo anche essere realistici che sarà difficile per noi trattenerlo“. Parole che testimoniano la stima per il calciatore nato a Odense da parte del club giallonero. In Eredivisie il calciatore scandinavo ha ritrovato continuità in campo ed anche fiducia. Al momento è assai difficile che il calciatore possa restare nella rosa viola, ma intanto Rasmussen partirà per Moena come da convocazione, in attesa di capire quale possa essere il suo futuro.