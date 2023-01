Toh, chi si rivede: Sta per concretizzarsi il ritorno in Italia di Lirola. L’amore per l’OM e quello dei tifosi per lui è già finito

Il Monza potrebbe riportare in Italia l’ex terzino destro della Fiorentina. Il club brianzolo sta per chiudere questa trattativa dopo che l’Elche, formazione spagnola a cui l’Olympique Marsiglia lo aveva prestato, ha dato l’OK per farlo ritornare alla base.

Già, l’OM. Vi ricordate come il giocatore stesso e il club francese, sospinto in questo anche dalla tifoseria, abbiano fatto carte false per venirsi incontro e abbiano fatto pressione nei confronti della Fiorentina per la sua cessione? Tutto finito, tutto svanito, nel giro di pochi mesi. Il #FreeLirola, la campagna social portata avanti dai sostenitori della squadra transalpina, si è trasformato in un #Lirolaout davvero in un batter di ciglia.