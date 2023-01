Toh, guarda chi si rivede! Lirola è pronto a tornare in Italia… da avversario

Il Monza è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per la rosa di Raffaele Palladino. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società di Berlusconi e Galliani ha trovato l’accordo con Pol Lirola, difensore di proprietà del Marsiglia in questa stagione in prestito in Liga all’Elche.

Con il club francese era già stato trovato l’accordo per il prestito con diritto di riscatto e ora il calciatore farà ritorno in Italia, dove ha già vestito le maglie di Juventus, Sassuolo e ovviamente quella della Fiorentina. Il classe ’95 aveva vestito la maglia dal 2019 al 2021, collezionando 47 presenze.