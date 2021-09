Toldo: “Dragowsky? Portiere forte e coraggioso. Malesani creò un bel gruppo ed era molto bravo in fase offensiva. Contento per il lavoro che sta facendo Italiano, lo stimo”

Francesco Toldo, ex portiere viola, è intervenuto alla diretta di Radio Bruno: “Dragowsky è un portiere valido e coraggioso, incute timore all’avversario, ovviamente fa errori ma ci prova, il portiere ci deve sempre mettere la faccia. Quale fu il primo impatto di Malesani? I tempi cambiano, lui era scatenato, originale, diretto, un personaggio prestato al mondo del calcio che non somiglia a nessuno. Come ha conquistato lo spogliatoio? Conduceva molto bene la fase offensiva, diceva agli esterni di tagliare, poi siamo peggiorati quando ci hanno preso le misure. Stimo Italiano, mi fa piacere che faccia giocare bene la squadra, purtroppo non ho avuto modo di conoscerlo personalmente. Mou? Sono passati tanti anni, ma rimane sempre con quel carattere indomabile”.