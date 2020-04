Toldo: “Firenze si merita altri campioni, non solo Ribery. Chiesa? E’ bene che rimanga umile”

L’ex portiere della Fiorentina, Francesco Toldo, a La Nazione, ha parlato della sua vecchia squadra, dicendo: “Firenze meriterebbe di avere non solo Ribery, ma anche altri grandi campioni. La Fiorentina offre un palcoscenico spettacolare, è una delle piazze dove si lavora meglio, anche se poi non bisogna mai dimenticare che il calcio è… figlio dell’economia. Non è facile mettere tanti campioni insieme in una squadra senza tenere presente le mille voci che compongono il bilancio di una società sportiva”.

Su Chiesa e il suo futuro: “Potrei dare solo un consiglio, di essere e rimanere sempre umile. Poi il successo arriverà, anche se sinceramente non so dire se con questa o un’altra maglia”.