Toldo: “Volevo tornare alla Fiorentina nel 2006, ma chi contava in società si oppose. La mia seconda Coppa Italia in viola? Sapevo che sarei andato via e allora…”

La Fiorentina non vince un trofeo dal 2001, anno in cui arrivò una vittoria in Coppa Italia. Vice capitano di quella squadra, nonché guardiano della porta gigliata, era Francesco Toldo, che ha rilasciato un’intervista al Corriere Fiorentino: “Un successo certamente molto diverso dal trionfo del 1996, quando ci aspettarono in trentamila alle 3 di notte. Quella fu una vittoria che potrei definire della spensieratezza. Un po’ perché eravamo tutti più giovani e molto perché nel 2001 avevamo vissuto giorni molto difficili con tutti i problemi che aveva la società. E anche la mia preparazione alle due finali fu diversa rispetto a cinque anni prima. Sapevo che sarei andato via dopo otto stagioni per me bellissime e volevo lasciare la Fiorentina con una vittoria. Era un mio impegno togliermi la maglia viola tirando alzando la Coppa Italia. Preparai le gare contro il Parma con una meticolosità assoluta. Un esempio? Volli indossare gli stessi guanti che aveva Zoff nel Mondiale del 1982, non trascurai proprio niente”.

Toldo ha poi detto: “A Firenze ho incontrato grandi allenatori, a cominciare da Ranieri, che mi ha aiutato tantissimo nella crescita. Mi sarebbe piaciuto provare anche Prandelli e sarei tornato volentieri nel 2006, ma chi contava in società si oppose e non se ne fece di niente“.