Tomovic: “Dodo? Da tanti anni alla Fiorentina serviva uno così, in grado di essere presente e futuro del club. Si adatterà velocemente”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex difensore della Fiorentina Nenad Tomovic, ha parlato così dell’ultimo arrivo in casa viola: “Dodò è uno vero, non come me che mi adattavo lì. Davvero un gran colpo. Da tanti anni alla Fiorentina serviva uno così, in grado di essere presente e futuro del club. Ha qualità e corsa per coprire il ruolo al meglio perché è molto offensivo. In Serie A è fondamentale anche la fase difensiva, dovrà pensare pure a quella, ma davanti è straordinario ed entrerà nel cuore dei fiorentini. Farà molto velocemente. Uno che ha giocato a quei livelli e ha esperienza in Champions sarà fondamentale”.