Tone: “Becali ha fatto saltare il mio trasferimento alla Fiorentina”. La dura replica: “Il suo nome non significa niente, a nessuno importa di lui”

Il calciatore rumeno, David Țone (18 anni) ha rifiutato di partecipare agli allenamenti della Dinamo Bucarest, ha minacciato di lasciare il calcio e ha lanciato un duro attacco all’impresario Giovanni Becali a causa del quale, ha detto, gli ha fatto saltare il trasferimento alla Fiorentina.

Ma la replica di Becali non si è fatta attendere ed è stata particolarmente dura: “Quel ragazzo ha lasciato il calcio? Perché ha mai giocato? Onestamente, il suo nome non significa niente per me. Non conosco tre giocatori della Dinamo attuale e non so nemmeno chi gestisce la squadra. Secondo lui ho bloccato il suo trasferimento alla Fiorentina, ma la verità è che a nessuno importa di lui. Queste persone incolpano sempre qualcuno”.

Le parole di Victor Becali sono state rilasciate a DigiSport.