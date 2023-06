Toni: “Gli attaccanti spesso decidono le partite e in finale Jovic e Cabral sono stati sfortunati. Arnautovic? Mi ci rivedo, mi piace”

L’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW durante il trofeo di Padel “Io aiuto il Meyer” a Forte dei Marmi: “Sono rimasto molto dispiaciuto per le due finali perse. E’ stato un peccato perché tutti si sarebbero meritati un trofeo, dai tifosi alla società passando per l’allenatore e la squadra. Comunque già il fatto di esserci arrivati in due finali è un fattore molto importante e da non sottovalutare”.

E poi ha aggiunto: “Non so se contro Inter e West Ham sarebbe servito un centravanti alla Toni. Sicuramente la maggior parte delle partite le decidono gli attaccanti, e bisogna dire che Cabral e soprattutto Jovic non sono stati fortunati negli episodi. Tra i nomi fatti mi piace molto Arnautovic, è uno degli ultimi rimasti a interpretare il ruolo un po’ come facevo io”.