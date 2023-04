Toni: “Occhio alla Fiorentina in Conference League. E non lo dico solamente per una questione di cuore…”

In una lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato delle italiane in europa tra cui i gigliati: “La Juve e la Roma possono ritrovarsi a Budapest. Allegri ha la rosa più forte, soprattutto adesso che tutti i big sono rientrati, ma i giallorossi hanno uno specialista delle Coppe come Mourinho. Occhio anche alla Fiorentina in Conference: e non lo dico solo per una questione di cuore. Il tris Champions-Europa League-Conference sembra complicato se non impossibile, ma a inizio stagione chi si sarebbe aspettato 5 squadre nelle semifinali europee?”