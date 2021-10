Torchia: “Vlahovic aveva già avvertito la Fiorentina, tutto si è spaccato con le dichiarazioni di Commisso”

A TMW Radio ha parlato il procuratore sportivo Davide Torchia, che è intervenuto anche su alcuni temi di casa Fiorentina. Queste le sue parole: “La situazione di Vlahovic non si risolve in cinque minuti. Pare che lui avesse avvertito il club e che tutto si sia spaccato con le dichiarazioni di Commisso. Da parte sua e dell’agente ci dovrebbe essere un’apertura nei confronti della Fiorentina. Il rapporto con il tifo non va trascurato. Il procuratore migliore è quello che capisce i tempi di un’operazione. A nessuno conviene tenere Vlahovic in panchina”

E su Italiano: “Ha inaugurato una via nuova, è l’allenatore giusto al posto giusto, per una squadra che andava ricostruita con gioco ed entusiasmo. Il tifoso, quando vede una squadra che gioca bene, ne accetta il percorso”.