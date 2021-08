Torino attivissimo sul mercato: Vicino l’arrivo di Brekalo. Il punto su Amrabat

Dopo la sfuriata di Juric, il Torino si è mosso sul mercato e nelle ultime ore chiuso due acquisti e presto potrebbero arrivarne altre due. Dopo aver chiuso in giornata per gli arrivi di Dennis Praet in prestito con diritto a quindici milioni di euro dal Leicester e David Zima, centrale ceco pagato cinque milioni di euro dallo Slavia Praga.

Nelle ultime ore i granata si sono mossi anche per arrivare a Josip Brekalo, esterno d’attacco classe ’98 del Wolfsburg accostato nel passato anche a Fiorentina, Lazio e Sampdoria. Per Amrabat la situazione è rimasta invariata: per chiudere con la Fiorentina deve prima arrivare la cessione di un centrocampista. Contatti, in tal senso, con la Sampdoria per Rincon.