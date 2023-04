Torino e Salernitana si spartiscono la posta in palio: i granata restano così dietro alla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

L’unico incontro del pomeriggio di Serie A è finito in parità. A Torino, la formazione allenata da Ivan Juric non è andata oltre l’1-1 contro Paulo Sousa. L’ex tecnico della Fiorentina ed attuale allenatore della Salernitana, era passato in vantaggio con una rete di Tonny Vilhena nel primo tempo. Nella ripresa, ci ha pensato però un altro Tony a rimettere il risultato sul pari: con il gol di Sanabria, il Torino sale a 39 punti, restando così dietro alla Fiorentina. Campani che invece vanno a 30, a +7 sul Verona terzultimo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Roma 53, Milan 53, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 44, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 39, Monza 38, Sassuolo 38, Empoli 32, Salernitana 30, Lecce 28, Spezia 26, Verona 23, Cremonese 19, Sampdoria 16.