Torino-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

La Fiorentina torna in campo dopo l’impresa di Basilea e lo fa contro il Torino in campionato. All’orizzonte c’è anche la finale di Coppa Italia, ma l’ottavo posto è a tre punti e contro i granata è scontro diretto per un posto he potrebbe voler dire Europa. Italiano è costretto al turnover in vista della gara contro l’Inter e dei grandi sforzi fatti in Svizzera, mentre i ragazzi di Juric hanno avuto molto tempo per preparare al meglio la gara. Fischio d’inizio allo Stadio Olimpico Grande Torino fissato alle ore 15:00.

