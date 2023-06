Torna di moda un giovane difensore croato. Stavolta, però, c’è la scomoda concorrenza del Lipsia

Nella staticità del calciomercato della Fiorentina, torna di moda un giovanissimo difensore centrale, opzione per un eventuale sostituto di Igor. Si tratta di Josip Sutalo, classe 2000 della Dinamo Zagabria, che piace al club viola. Ma oltre a un prezzo del cartellino piuttosto importante (circa 20 milioni di €), c’è anche una concorrenza pesante.

Come riporta Sky Sport DE, il Lipsia punta Sutalo per necessità, visto che Josko Gvardiol (uno dei migliori del Mondiale in Qatar) è finito sotto l’occhio del Manchester City. Il club tedesco è pronto ad affondare se la cessione si concretizzerà.