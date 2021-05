Torna il sereno tra Commisso e Palazzo Vecchio: altro che ‘Pensateci voi’, ora c’è una nuova apertura sul ‘Franchi’

A suggello di un ultimo trend piuttosto positivo, ieri è andato in scena anche un incontro tra Rocco Commisso e le principali istituzioni fiorentine e regionali: c’erano infatti sia Dario Nardella che Eugenio Giani. Come raccolto da Fiorentinanews.com infatti, il clima si è disteso ormai da un po’ di tempo e conferma ne è stata anche la recente visita di sindaco e presidente della Regione al Viola Park.

Ieri però le parti sono tornate a vedersi concretamente e da parte della Fiorentina è arrivato un approccio ben diverso da quello legato all’ultimo comunicato in tema: “Pensateci voi”, aveva detto in sostanza Commisso dopo la pronuncia del Ministero dei beni culturali. Ecco da quella posizione ci si è spostati decisamente in direzione della soluzione restyling, portata avanti con decisione da Nardella. L’obiettivo delle parti è quello di continuare a consultarsi anche con una certa assiduità, anche perché a breve scadrà la convenzione sul ‘Franchi’ e in vista della prossima stagione andrà risolto anche questo argomento.

Sullo sfondo infine, resta sempre valida l’opzione sui terreni di Campi Bisenzio, che però potrebbe essere lasciata scadere se la strada del ‘Franchi’ dovesse essere perseguita.