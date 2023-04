Torna Milenkovic al centro della difesa, straordinari per Gonzalez. Chi al posto di Cabral?

Rosa (quasi) al completo, col ritorno tra i convocati di Milenkovic e Saponara, e nuovo imbarazzo della scelta per Italiano che tuttavia con lo Spezia inizierà a fare i calcoli in vista della trasferta di giovedì in Conference con il Lech Poznan. Ma se da un lato il match coi polacchi ingolosisce e non poco il tecnico, dall’altro il club è più che mai deciso a centrare la vittoria di fila numero 10, evento a che a Firenze non si verifica dal 1958. Ecco perché oggi le scelte iniziali di formazione saranno improntate a far riposare un numero ristretto di titolari.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, davanti a Terracciano spazio alla linea a quattro in difesa con Dodo e Biraghi sulle fasce e Milenkovic e Igor coppia centrale mentre in mediana – stante la squalifica di Amrabat – Italiano riproporrà lo stesso duo che una settimana fa ha giganteggiato a San Siro, cioè quello formato da Mandragora e Castrovilli. Sulla trequarti Gonzalez viaggia verso la conferma con al fianco Bonaventura e Saponara dalla parte opposta (l’ex Empoli è in vantaggio su Sottil e Brekalo) ma resta il dubbio della prima punta: la sensazione è che a Cabral sarà dato un turno di riposo per cui si giocano la maglia Kouame (il favorito) e Jovic.

