Torna un incrocio tra italiane in Europa. Mancava da otto anni, quando la Fiorentina si impose da protagonista

L’urna di Nyon deve ancora decidere l’avversario della Fiorentina in Conference League, ma ha già decretato le avversarie delle squadre italiane in Champions. Per la prima volta dopo otto anni, due italiane tornano ad affrontarsi in una competizione europea nella fase a eliminazione diretta: nello specifico, Milan e Napoli.

L’ultima volta che era accaduto? Negli ottavi di finale di Europa League della stagione 2014/15, quando si scontrarono Fiorentina e Roma. Per i tifosi viola, non è altro che un dolcissimo ricordo: dopo l’1-1 dell’andata al Franchi, i ragazzi di Montella riuscirono a sbancare l’Olimpico con un sontuoso 0-3. La Fiorentina, tra l’altro, arrivò in semifinale, salvo poi essere eliminata nel doppio confronto contro il Siviglia.