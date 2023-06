“Toro, il finale peggiore e a mani vuote: niente rabbia e convinzione, niente ottavo posto ed Europa di riserva. Niente di niente”

Analisi molto cruda quella di Tuttosport sulla chiusura di stagione del Torino, sorpassato proprio all’ultima curva dalla Fiorentina di Italiano, all’ottavo posto. Il quotidiano torinese giudica “senza rabbia e convinzione” la prova degli uomini di Juric ieri contro l’Inter, dove è arrivata la sconfitta per 1-0 all’Olimpico. Un finale descritto come “il peggiore in assoluto” e che “lascia a mani vuote” il club granata: niente ottavo posto e niente ‘gufata’ per eventuali sanzioni della Uefa nei confronti della Juve. A farlo semmai sarà la Fiorentina, qualora dovesse andare male la finale di Conference.