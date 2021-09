Torreira: “Abbiamo una grandissima squadra, la Fiorentina ha fatto grandi acquisti. E Italiano vuol fare un gioco che mi piace”

Presentazione per Lucas Torreira. Il nuovo centrocampista che la Fiorentina ha preso in prestito dall’Arsenal è convinto di essere all’interno di una squadra che possa fare bene: “Abbiamo un gioco buono, al mister piace costruire da dietro. Ho giocato sia in un centrocampo a due che a tre e per me non è un problema”.

E ancora: “Sappiamo che abbiamo una grandissima squadra, sono stati fatti grandi acquisti. E noi abbiamo già cominciato a capire dove vogliamo arrivare. Sono rimasto qui e non sono andato in Nazionale, volevo conoscere i miei compagni e capire cosa vuole il mister”.