Torreira ancora “in ombra”, ma è solo questione di tempo: Italiano aspetta il momento giusto per renderlo protagonista

Lucas Torreira non è ancora un punto fermo della Fiorentina. L’arrivo “in ritardo” dal mercato e i viaggi intercontinentali per gli impegni con la Nazionale, hanno costretto Italiano a dover gestire le energie del suo nuovo regista, non sempre titolare.

L’impressione però è che con il tempo si andrà in questa direzione, perché Torreira deve diventare a tutti gli effetti una delle colonne portanti della Fiorentina. Il suo ruolo e le sue caratteristiche sono fondamentali, e potrebbero aggiungere tanta qualità in più a quelle manovre offensive che finora hanno spesso peccato di precisione.

Stasera, sempre a causa delle Nazionale, Torreira potrebbe di nuovo partire dalla panchina ma la strada è tracciata. Dal mercato è arrivato un titolare a tutti gli effetti, un giocatore che potenzialmente potrebbe permettere alla Fiorentina il salto di qualità. Italiano lo sa bene, sta solo aspettando di poterlo dimostrare.