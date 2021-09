Torreira carica l’ambiente viola: “Sempre uniti!” FOTO

Il centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira ha postato sui social una foto che ritrae la squadra viola al centro del Franchi questo pomeriggio durante la seduta di allenamento. L’uruguaiano ex Arsenal ha scritto: “Sempre uniti!”, un messaggio per caricare l’ambiente e i compagni in vista della fondamentale trasferta a Udine di domenica.

Le chiavi del centrocampo con tutta probabilità contro l’Udinese saranno affidate di nuovo a Torreira dopo il riaffiorare dei problemi muscolari di Erick Pulgar.