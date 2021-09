Prima gara con la maglia della Fiorentina per il centrocampista Lucas Torreira quella vinta contro l’Atalanta.

Il regista ex Arsenal ha voluto celebrare sul suo profilo Instagram il suo esordio con la divisa gigliata con questa didascalia: “Felice per l’esordio e per la grande vittoria. Tanto cuore e tanto sacrificio per superare una partita difficile. Continuiamo a lavorare sodo”.

