Torreira e i “problemi inglesi”. Il centrocampista vuole tornare in Italia, la Fiorentina ci pensa ma la concorrenza non manca

Fiorentina-Torreira, a volte ritornano. Il centrocampista ex Sampdoria era stato a lungo nelle mire viola prima di esplodere definitivamente ed approdare all’Arsenal. Come scrive Tuttosport, nell’ultima stagione a Londra ha però incontrato problemi crescenti con il tecnico Arteta: dopo un infortunio, l’allenatore ha cominciato a confinarlo quasi sempre in panchina, concedendogli minore tempo, spazio, opportunità (un guaio, considerando anche il suo impiego in Nazionale). Scelte che nel tempo hanno acuito i problemi di comunicazione tra Torreira e Arteta, fino all’attualità. Con il giocatore che ha espresso chiaramente l’intenzione di tornare in Italia: sondaggi in corso con Torino e Fiorentina.

