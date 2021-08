Torreira (e non solo) il simbolo di una dirigenza che vuole rifarsi. In attesa di rinforzi e con qualche sogno nel cassetto, la Fiorentina è pronta a sorprendere

Li avevamo chiamati. Sono arrivati e ne arriveranno ancora. La Fiorentina si è mossa, sul mercato, e non è finita qui. Dopo Gonzalez, un nuovo pezzo da novanta: Torreira. Voluto, cercato, inseguito da almeno tre stagioni. Una vittoria firmata Pradè, che dopo l’evidente errore Kokorin, può davvero rifarsi. Perché chi conosce il ds viola sa bene che, in ogni occasione (ufficiale e non) parlava di Torreira come il vero sogno per il centrocampo gigliato. Oggi ce l’ha fatta, e chissà che per Italiano questo acquisto non possa rappresentare davvero la chiave di volta della stagione. Perché li in mezzo la Fiorentina faceva fatica, perché Pulgar non poteva essere il regista, perché anche a Roma sono emerse le lacune di una squadra che li in mezzo faceva fatica.

Oggi arriva il pezzo che mancava, in attesa di capire che fine farà Ambrabat, e la dirigenza viola si merita complimenti. Perché in questo momento, oltre ad aver trattenuto Milenkovic e Vlahovic (in pochi ci avrebbero scommesso), sono arrivati due rinforzi da prima fascia. Certo, manca ancora un terzino, manca ancora un vice Vlahovic. Arriveranno, assieme a qualche uscita. E, per essere pignoli, potrebbe mancare ancora un esterno alto, se Callejon non convince Italiano. Poi, davvero, la Fiorentina potrebbe tornare a lottare per l’Europa. Non siamo molto lontani. Sette squadre sono nettamente più forti, ma non ce ne sono altre. I viola possono partire come ottava forza del campionato, pronti a stupire e a sorprendere se qualcuna dovesse fallire là davanti.

Ma soprattutto c’è l’opportunità di tornare a divertirsi, a giocare a calcio, ad alleggerire le tensioni e le polemiche che in questi anni non sono certamente mancate. La Fiorentina sta lavorando in silenzio, ma sta lavorando bene. Quando è giusto dirlo, va detto. Come quando, dicevamo, che gli errori fatti erano tanti. Poi ci sono i sogni, come il nome di Berardi. Quasi impossibile ad oggi. Ma se Rocco una mattina decide di portarlo a Firenze, Berardi diventerebbe davvero la ciliegina sulla torta. E che ciliegina. Il calciatore che, per caratteristiche ed eleganza, potrebbe davvero riaccendere l’entusiasmo di una intera città. Che intanto sabato tornerà finalmente allo stadio. Mamma mia quanto tempo è passato.