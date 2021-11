Torreira: “Finalmente sto acquisendo la forma che volevo e ho la fiducia del mister e dei compagni. L’applauso dei tifosi è stato emozionante. Contro la Juventus dovremo dare la vita”

Il centrocampista della Fiorentina, Lucas Torreira, intervistato dal sito ufficiale viola ha parlato in primo luogo delle sue condizioni: “Mi sento molto bene, sto acquisendo la forma che volevo e che avevo perso nell’ultimo periodo perché non avevo avuto tanto tempo per prepararmi. E’ vero che sto giocando molto di più e per un giocatore è sempre più importante prendere fiducia e sentire che il mister e i compagni si fidano di te. E’ stata una partita spettacolare per noi contro lo Spezia, perché venivamo da una sconfitta, immeritata, a Roma e sentire l’applauso dei tifosi per me è stato emozionante”.

Italiano lo sta schierando come playmaker: “E’ il ruolo che ho sempre fatto, sia a tre che a due. Cerco solo di fare bene per la squadra. Il mio rapporto con il gol non è molto buono, ma l’ultima partita sono andato molto vicino a segnare. Il mister ci fa stare molto vicino tra noi, vuole un pressing molto alto e sono fiducioso che prima o poi questo gol arriverà”.

E sabato c’è la Juventus: “Stiamo preparando questa partita molto bene. Abbiamo una settimana lunga prima di questo appuntamento. Sappiamo quello che vuole il mister e sappiamo come gioca la Juventus. Dobbiamo andare lì con la cattiveria giusta, sappiamo che saranno novanta minuti in cui dovremo dare la vita, come abbiamo sempre fatto. E speriamo di portare punti a casa”.