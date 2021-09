Torreira: “Fiorentina grande opportunità. La chiamata di Pradè è stata molto importante. Nell’ultimo mese ho parlato più con lui che con mio padre”

Il nuovo acquisto della Fiorentina Lucas Torreira si presenta così nella consueta conferenza stampa di presentazione:

“Quando sono stato venduto dalla Sampdoria all’Arsenal, ho fatto un grande salto nella mia carriera. Poi purtroppo ho scelto di andare a Madrid. Con l’Atletico ho vinto la Liga ma non ho trovato grande spazio. Per me è importante giocare e qui spero di aver l’opportunità. Per me è una grande opportunità essere qui a Firenze oggi e la voglio sfruttare al massimo”.

Su Vincenzo Italiano invece ha aggiunto: “Il mister lo avevo già visto e osservato l’anno scorso allo Spezia. Ora in queste due prime partite alla Fiorentina si è già vista la sua idea di gioco e mi piace molto. L’ho già sentito. Chiede molto ai suoi giocatori e io spero di accontentarlo in campo”.

Infine sul rapporto con Pradè: “La chiamata di Pradè è stata molto importante, ho creduto nella sua parola e in quella della società. Sono molto felice di essere qui. Nell’ultimo mese ho parlato più con lui che con mio padre”.